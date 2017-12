Pakkanen ja ”tenu” tappoivat syksyllä 1967 niin paljon asunnottomia, että vainajia kerättiin päivittäin pitkin Helsinkiä – ”Ne olivat karmeita aikoja”, poliisi muistelee

Kaupunki

Pakkanen ja ”tenu” tappoivat syksyllä 1967 niin paljon asunnottomia, että vainajia kerättiin päivittäin pitkin

Näky

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Miksi

Siltojen

Suurimmat

Talousspriin

Koposen

Tietyt

Kun Koponen

Liekkihotelli otti vastaan pahimmin alkoholisoituneet asunnottomat

Syksyn

Joulukuun