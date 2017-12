Weilin+Göösin entiseen painotaloon Töölössä tulee yli 100 asuntoa – ongelmia ovat aiheuttaneet asbesti ja talon käyryys

Kaupunki

Weilin+Göösin entiseen painotaloon Töölössä tulee yli 100 asuntoa – ongelmia ovat aiheuttaneet asbesti ja talo

Kustannusyhtiö

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Omat

Vaativin

Kuten

Usein