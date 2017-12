Äärioikeisto tulee itsenäisyyspäivän marssilta konserttiin Vantaalle: baarinpitäjän autot poltettiin maanantaiaamuna

Kaupunki

Äärioikeisto tulee itsenäisyyspäivän marssilta konserttiin Vantaalle: baarinpitäjän autot poltettiin maanantai

Kolmen

Itä-Uudenmaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Bakker

Bar Bear Rock

Bar Bear Rockin

Konsertti