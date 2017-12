Kaupunki

Itsenäisyyspäivän muistio: Suurin osa ruokakaupoista on auki myös keskiviikkona

Ruokakaupoista suuri osa on itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta auki.



Pankit palvelevat normaalisti tiistaina 5.12. ja ovat kiinni ­itsenäisyyspäivänä.



Pääkaupunkiseudun postikonttorit ovat kiinni itsenäisyyspäivänä, mutta yrittäjien hoitamat postit palvelevat yritysten omien aukioloaikojen mukaan.



Alko palvelee tiistaina 5.12. normaalisti ja on itsenäisyyspäivänä kiinni.



Helsingin seudun liikenteen raitiovaunut, bussit ja metro kulkevat tiistaina 5.12. perjantain aikataulujen mukaisesti. Metro kulkee kaksi tuntia pidempään, ja joillain bussilin­joilla on lisälähtöjä.



Itsenäisyyspäivänä liikenne kulkee sunnuntain aikataulujen mukaan.



Helsingin keskustan liikenteessä on muutoksia itsenäisyyspäivän kulkueiden ja Linnan juhlien vuoksi. Tarkemmat aikataulut voi tarkastaa Reitti­oppaasta (www.reittiopas.fi).



VR:n lähiliikenteen junat kulkevat itsenäisyyspäivänä sunnuntaiaikataulujen mukaan.



Sairaanhoitopalvelujen neuvontanumerossa 09 310 10023 (Helsinki), 09 471 67060 (Vantaa) ja 09 87 10023 (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava) vastataan ympäri ­vuorokauden. Hätätilanteissa voi soittaa numeroon 112, josta saa myös ambulanssin.



Helsingin terveysasemat ovat suljettuina itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta.



Helsingissä päivystys aikuisille on Haartmanin sairaalassa (Haartmaninkatu 4, rakennus 12) ja Malmin sairaalassa (Talvelantie 6).



Alle 16-vuotiaita pääkaupunkiseudun asukkaita hoidetaan itsenäisyyspäivänä kello 16–22 Lastenklinikalla ja kello 22–8 Lastenklinikan päivystyspoliklinikalla (Stenbäckinkatu 11).



Kriisipäivystys auttaa ympäri vuorokauden numerossa (09) 31044222 ja sosiaalipäivystys numerossa 020696006.



Espoon terveysasemat on suljettu itsenäisyyspäivänä.



Espoossa itsenäisyyspäivänä päivystää Jorvin sairaala ­(Turuntie 150, Espoo).



Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee ympäri vuorokauden puhelinnumerossa (09) 81642439.



Vantaalla terveysasemat ovat kiinni itsenäisyyspäivänä. Päivystys on Peijaksen sairaalassa (Sairaalakatu 1, Vantaa).



Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys päivystää ympäri vuorokauden puhelinnumerossa (09) 83924005.



Yliopiston apteekki palvelee Helsingissä itsenäisyyspäivänä Mannerheimintie 96:ssa ympäri vuorokauden ja Mannerheimintie 5:ssä kello 7–24.



Avoinna on myös muiden muassa Apteekki Medena Itäkeskuksen kauppakeskuksessa (Itäkatu 1A), joka palvelee itsenäisyyspäivänä kello 10–18.



Tapiolan apteekki palvelee Espoossa 6.12. (Länsituuli 7) kello 10–18.



Vantaalla itsenäisyyspäivänä ovat avoinna muun muassa Myyrmannin apteekki (Iskoskuja 3) kello 8–22 ja Tikkurilan Ykkösapteekki (Kielotie 11) kello 10–18.



Helsingin Sanomien printtiversio ilmestyy normaalisti itsenäisyyspäivänä ja torstaina 7. joulukuuta. Myös HS.fi seuraa uutistapahtumia läpi itsenäisyyspäivän.