Yllättävä väliintulo: HJK toivottaa lapset ja alpakat tervetulleiksi Töölön stadionille – äärioikeiston marssi hääti lastentapahtuman Töölöntorilta

Kaupunki

Yllättävä väliintulo: HJK toivottaa lapset ja alpakat tervetulleiksi Töölön stadionille – äärioikeiston marssi

HJK

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lastentapahtumaa

Illalla

Tukkutorilta

Jo