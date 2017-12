”Valitettava kömmähdys”, kuvaa pormestari Vapaavuori alpakoiden, lasten ja äärioikeiston ahtamista samalle torille – ”Helsinki ei neuvo poliisia”

Kaupunki

”Valitettava kömmähdys”, kuvaa pormestari Vapaavuori alpakoiden, lasten ja äärioikeiston ahtamista samalle tor

Juuri nyt

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lastentapahtuman

Vapaaehtoisvoimin