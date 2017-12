”Tunnelma on ollut vähän kuin olympialaisiin valmistautumisessa” – Joukko nuoria naisia loihti yrittäjä Ronja Salmelle kiireessä juhlatyylin, jossa kohtaavat eettisyys ja värjätyt strutsin höyhenet

Kaupunki

”Tunnelma on ollut vähän kuin olympialaisiin valmistautumisessa” – Joukko nuoria naisia loihti yrittäjä Ronja

Tasavallan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pian

Nyt

Kokonaisuudesta

Salmelle

Aivan