Helsinki haluaisi Kivinokkaan luonnonsuojelualueen – Kantakaupungin kupeessa on arvokkaita lahopuita ja lahottajasieniä

Helsinki haluaisi Kivinokkaan luonnonsuojelualueen – Kantakaupungin kupeessa on arvokkaita lahopuita ja lahott

kaupunginhallitus haluaisi muuttaa 13 hehtaarin kokoisen alueen Kivinokasta luonnonsuojelualueeksi. Alue on arvokasta luonnonmetsää.Kaupunginhallituksen Uudenmaan ely-keskukselle tekemän ehdotuksen ajoitus liittyy Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksiin. Maa- ja metsätalousministeriön aloittama Luontolahjani 100-vuotiaalle -kampanja kannustaa eri tahoja antamaan sata vuotta täyttävälle Suomelle lahjaksi luonnonsuojelualueita.Luonnonsuojelualueeksi kaavailtu Kivinokan vanha metsä sijaitsee Vanhankaupunginlahden kaakkoisosassa Kivinokan niemellä. Alue rajautuu etelässä ja lounaassa Kivinokan kesämaja- ja siirtolapuutarha-alueeseen.Lännessä rajana ovat tie ja pallokenttä.Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan rauhoituksen tarkoituksena on suojella arvokas luonnonmetsä, jossa on paljon kuusilahopuuta. Alueella on poikkeuksellisen rikas lahottajasienilajisto. Rauhoitus turvaa myös lepakko- ja lintulajien elinympäristöjä.