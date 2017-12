”Siististi pukeutuneet miehet” sepittävät tarinoita ja huijaavat ohikulkijoita Helsingin ydinkeskustassa – Poliisi: uhrit jättäneet toistaiseksi rikosilmoitukset tekemättä

Kaupunki

”Siististi pukeutuneet miehet” sepittävät tarinoita ja huijaavat ohikulkijoita Helsingin ydinkeskustassa – Pol

Kampissa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vastaavanlaisia tapauksia

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005428922.html