Mies viilsi tuttuaan teräaseella kaulaan Helsingin Itäkeskuksessa keskellä päivää – poliisi etsii silminnäkijöitä

Mies viilsi tuttuaan teräaseella kaulaan Helsingin Itäkeskuksessa keskellä päivää – poliisi etsii silminnäkijö

poliisi etsii Puhoksen liikekeskuksessa tiistaina tapahtuneen puukotuksen silminnäkijöitä.Puukotus tapahtui Helsingin Itäkeskuksessa tiistaina 5. joulukuuta noin kello 14.30. Kaksi toisilleen entuudestaan tuttua miestä otti väkivaltaisesti yhteen liikekeskus Puhoksessa. Tapahtumat alkoivat ravintolan edustalla toisen kerroksen tasanteella, josta miehet siirtyivät liikekeskuksen katutasolle.Toisen miehistä epäillään viiltäneen toista kaulaan teräaseella. Poliisin mukaan tapahtumilla oli useita silminnäkijöitä, ja heitä pyydetään ilmoittautumaan poliisille tapahtumien kulun selvittämiseksi.Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. Rikoksesta epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikan välittömästä läheisyydestä. Poliisi on kuullut sekä uhria että rikoksesta epäiltyä.Vuonna 1987 syntyneellä epäillyllä oli tekohetkellä yllään maastokuvioinen takki ja mustat housut. Hänellä on mustat hiukset, viikset ja lyhyt leukaparta.Uhri on syntynyt vuonna 1984. Hänellä oli yllään punainen huppari ja harmaat reisitaskuhousut. Hänellä on mustat hiukset, viikset ja parta.Kaksi toisilleen entuudestaan tuttua miestä otti väkivaltaisesti yhteen liikekeskus Puhoksessa Itä-Helsingissä tiistaina 5. joulukuuta noin kello 14.30.Silminnäkijät voivat ottaa yhteyttä poliisiin soittamalla arkipäivinä kello 8–16 numeroon 0295 474 876 tai viikonloppuisin kello 8–15 numeroon 0295 475 600 ja muina aikoina numeroon 0295 417 915.