Venäläisnainen pyöritti ainakin 12 prostituoidun paritusrinkiä – otti puolet palkkioista itselleen ja peri joka päivä kymmenen euron ”operaattorimaksun”

käräjäoikeus on tuominnut venäläisnaisen törkeästä parituksesta vuoden ja seitsemän kuukauden vankeusrangaistukseen.Vankeusrangaistus on naiselle ensimmäinen, mutta koska hän oli syyllistynyt vakaviin rikoksiin eli monien henkilön suunnitelmalliseen hyväksikäyttöön, käräjäoikeus tuomitsi sen ehdottomana.Nainen oli järjestänyt ainakin 12 naisella eri asuntoja kolmella paikkakunnalla, Helsingin lisäksi myös Tampereella ja Espoossa.Asuntoja oli runsaan 1,5 vuoden aikana käytössä yhteensä 15. Asunnot hän oli omien sanojensa mukaan vuokrannut Airbnb:stä, suoraan niiden omistajilta tai Booking.com-sivustolta.hyöty parituksesta on ollut käräjäoikeuden tuomion mukaan noin 120 000 euroa, josta venäläisnaisen osuus oli noin 60 000 euroa.Venäläisnainen otti jokaiselta prostituoidulta puolet palkkiosta itselleen. Käräjäoikeuden mukaan tämä osoittaa, että prostituoidut olivat alisteisessa asemassa päätekijään nähden.Sen lisäksi hän peri kymmenen euron vuorokausimaksun operaattorimaksuna. Nainen mainosti prostituoitujen palveluita Sexworks- ja Seksitreffit-sivustoilla.