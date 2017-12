Kaupunki

Suurmoskeija­hankkeesta luvassa ensimmäinen päätös tiistaina – lautakunnan linjaus paljastaa, voiko hanke edet

Tiistaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kaupunkiympäristöstä

Lautakunnan

Kaupunkiympäristön