Nainen ajoi avioparin yhteisillä autoilla yli 40 vuotta, eron jälkeen mies sai kaikki bonukset liikennevakuutuksesta – ”Hän on perheessämme hoitanut paperiasiat”

Nainen ajoi avioparin yhteisillä autoilla yli 40 vuotta, eron jälkeen mies sai kaikki bonukset liikennevakuutu

lähti kymmenien vuosien avioliiton jälkeen ja vei yhteisellä autolla yhdessä maksetun liikennevakuutuksen bonukset mennessään. Se on mahdollista, koska bonukset ovat henkilökohtaisia. Bonuksitta jääneestä tulee vakuutusyhtiölle uusi asiakas, jonka pitää aloittaa bonusten kerryttäminen alusta.Mitä enemmän bonuksia sitä enemmän alennusta vakuutusmaksuihin. Rahallisesti bonuksitta jäänyt voi siis kokea useiden satojen eurojen tappion.Aiheesta kirjoitettiin Helsingin Sanomien mielipidesivulla https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005478859.html torstaina. ”Historiaton” nimimerkillä tilanteestaan kertonut nainen ihmetteli avioeron myötä syntynyttä epäreilua tilannetta:”Minulla on ollut ajokortti 35 vuotta ja olen ajanut satojatuhansia kilometrejä ilman yhtään kolaria. Siitä huolimatta liikennevakuutukseni bonusprosentti on nolla. Syynä on avioero. Auton vakuutus oli puolison nimissä ja hän vei 85 prosentin bonukset mennessään.”Aviomiestä seuranneet liikennevakuutuksen bonukset olivat vuosikymmeniä naimisissa olleen pariskunnan yhdessä hankkimat.sai vastaavaan tilanteeseen avioeron myötä joutuneen helsinkiläisen naisen ottamaan yhteyttä Helsingin Sanomiin. Seitsemissäkymmenissä oleva nainen ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.Naisen mukaan hänellä on ollut ex-puolisonsa kanssa yhteinen auto yli 40 vuoden ajan. Pääosin auto on ollut terveydenhoitoalalla työskennelleen naisen käytössä. Auto on perheessä ollut aina molempien nimissä, mutta vakuutuspapereissa on vain miehen nimi.”Hän on meidän perheessämme hoitanut nämä paperiasiat. Niin on varmaan aika monessa lapsiperheessä ollut, kun nainen on hoitanut kotia ja lapset”, nainen sanoo.Avioerossa auto jäi naiselle, yhdessä hankitut bonukset lähtivät miehen mukana. Koska liikennevakuutus on pakollinen, nainen joutui maksamaan sen pienimmän bonusprosentin mukaan.epäreilulta, mutta niin se vain on liikennevakuutuslain mukaan, kertoo OP Vakuutuksen henkilöasiakaspuolen johtaja Markus Uimonen https://www.hs.fi/haku/?query=markus+uimonen . Lain mukaan bonus kertyy aina vakuutuksen ottajalle ja – edelleen lain mukaan – vakuutuksen ottajan pitää olla auton omistaja. Jos omistaja ei ole auton pääasiallinen käyttäjä, auton pääasiallinen käyttäjä pitää merkitä auton haltijaksi. Tällöin on hänen vastuullaan ottaa vakuutus. Vakuutusta ei voi jakaa yhdessä toisen henkilön kanssa.Uudenkaan liikennevakuutuksen ottaja ei nykyään joudu aloittamaan bonusten kerryttämistä nollasta. OP:llä niiden kerääminen alkaa nykyisin 40 prosentista ja esimerkiksi Ifillä 30:sta. Molemmissa vakuutusyhtiöissä ehjällä ajohistorialla pääsee täysiin bonuksiin viidessä vuodessa.on viimeisen reilun vuoden aikana kokenut myllerryksiä, jotka saattavat tulevaisuudessa johtaa bonusten tasaisempaan jakamiseen puolisoiden kesken – jos nämä osaavat sopia asiasta ajoissa. Tarvitaan nimittäin yhteistyötä.Vuoden 2016 loppuun asti bonukset kertyivät autokohtaisen vakuutus- ja vahinkohistorian perusteella. Puolisoiden kesken bonuksia pystyi siirtämään, mutta ei jakamaan.”Jos ei aikaisemmin ollut ollut liikennevakuutusta, sen kerryttäminen alkoi nollasta”, kertoo Ifin autovakuutusten tuotepäällikkö Peter Roselius https://www.hs.fi/haku/?query=peter+roselius Tammikuussa 2017 liikennevakuutuslain muutos mahdollisti sen, että ajohistorian voi huomioida puolison liikennevakuutuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa mahdollisuutta saada sama bonus molemmille puolisoille, jos bonusten haltija siihen suostuu. Sitä helsinkiläisnainenkin oli ex-puolisoltaan toivonut ja häntä oli vakuutusyhtiöstä kehotettu odottamaan vuoden 2017 puolelle.Lakimuutoksella on pyritty helpottamaan jokaiselle auton omistajalle tai haltijalle pakollisen liikennevakuutuksen kerryttämistä ja palkitsemaan niitä, joiden ajohistoria säilyy naarmuitta mahdollisimman pitkään.”Laki on tiukka, koska hyvällä ajohistorialla ansaittua vakuutusmaksujen alennusta, siis bonuksia, ei haluta perusteitta antaa henkilöille, jotka sitä eivät ole olleet ansaitsemassa”, Uimonen sanoo.Sen takia tarvitaan bonustenhaltijan hyväksyntä sille, että puoliso tai tuleva ex-puoliso saa hyötyä hänen ajohistoriastaan.Lakimuutos olisi auttanut HS:iin yhteyttä ottanutta helsinkiläisnaistakin välttämään monen sadan euron vakuutusmaksut. Naisen mukaan ex-mies oli ensin ollut myötämielinen, mutta muuttanut saman päivän aikana mielensä.

Häviääkö puoliso jotakin, kun hän hyväksyy bonuksia kartuttaneen ajohistorian jakamisen kumppaninsa tai ex-kumppaninsa kanssa?

”Ei. Jos ajohistoria on yhteisesti hankittu, niin mikäpäs siinä”, vastaa OP:n Uimonen.Vielä tänä vuonna bonuksia on voinut siirtää toiselle, jos hänellä on liikennevakuutus, joka alkanut ennen vuotta 2017. Aika usein sellaista ei ole, jos perheessä on ollut vain yksi auto. Toisin sanoen tänä vuonna otettuihin uusiin vakuutuksiin ei ole enää ollut mahdollista siirtää toisen bonuksia. Uuden lain mukaista huomiointia ei voi tehdä enää jälkikäteen, koska laki katsoo, että uuden vakuutuksen ottaneelle on ehtinyt jo muodostua omaa uutta ajohistoriaa.”Tässä on ollut tällainen epäkohta, jonka lain säätäjä huomasi vasta keväällä, ja lakia muutettiin. Tarkoitus ei ole, että syntyy epätasa-arvoista tilannetta”, Uimonen sanoo.