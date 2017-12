Espoo selvittää, istuuko länsimetroyhtiön hallituksessa vääriä ihmisiä – Virkamiesten asema hallituksissa saattaa muuttua muuallakin, mikäli jääviysepäilyjä löytyy

Kaupunki

Espoo selvittää, istuuko länsimetroyhtiön hallituksessa vääriä ihmisiä – Virkamiesten asema hallituksissa saat

Maanantaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Guzenina

Asia on

Länsimetro

Oikaisu 11.12. kello 13.25: Jutussa kerrottiin aiemmin, että suunniteltu yhtiöjärjestyksen muutos mahdollistaisi korkeintaan kahden asiantuntijajäsenen saamisen hallituksen kokoonpanoon. Muutos mahdollistaisi kahden lisähallituspaikan saamisen. Lisäksi lisätty tieto, että mikäli Helsingin kaupunki luopuu yhdestä hallituspaikasta, uusia asiantuntijajäseniä voidaan saada jopa kolme.