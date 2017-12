Kaupunki

Rapistuneen puutalon pelastajat saivat kokoon 30­000 euroa lupaamalla lahjoittajille ruokaa ja siemeniä Helsin

Hyötykasviyhdistys

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yhdistys

Hyötykasviyhdistys

Helsingin