Suomalaismies vaati Googlelta 120 000 euron korvauksia henkisestä kärsimyksestä, kivusta ja särystä, mutta joutui itse maksajaksi

Hovioikeus palautti

Käräjäoikeus totesi

kanssa oikeustaistelua käynyt suomalaismies on määrätty maksamaan 10 000 euron verran jättiyhtiön oikeudenkäyntikuluja.Mies yritti saada muutosta Helsingin käräjäoikeuden aiempaan tuomioon Helsingin hovioikeudesta, mutta hovioikeus ilmoitti tiistaina, että jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jäi näin ollen voimaan.Google Finland oy vaati oikeudessa, että kanteet nostanut mies maksaisi 63 165,20 euroa yhtiön oikeudenkäyntikuluja. Käräjäoikeus näki kuitenkin tarpeellisten ja kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen määrän olevan kymmenentuhatta euroa viivästyskorkoineen.syksyllä 2014, kun suomalaismies vaati oikeusteitse Google Finland oy:tä poistamaan Googlen hakukoneen hakutuloksista aineistoa. Hän vaati yhtiötä myös hävittämään linkit tietyille verkkosivuille, estämään ettei tiettyä materiaalia näy tulevaisuudessakaan sekä sulkemaan eräiden yksityishenkilöiden ylläpitämät nettisivut.Miehen mukaan hakutuloksissa oli häneen liittyvää ”rikollista, törkeän loukkaavaa ja vahingollista häväistyskirjoitusaineistoa”.Koska Google ei ollut poistanut kyseisiä tietoja useiden vuosien aikana, vaati mies henkisistä kärsimyksistä, kivusta ja särystä sekä särkyyn verrattavasta kärsimyksestä 120 000 euroa korkoineen heinäkuusta 2011 lähtien.Lisäksi mies vaati Googlea maksamaan lähes 30 000 euron verran oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja. Mukaan oli laskettu muun muassa ”kaiken häväistysmateriaalin tulostaminen, käsittely, kopiointi ja toimittaminen vastaajayhtiölle.”Miehen mukaan hän oli menettänyt kirjoittelun vuoksi käytännössä toimentulonsa, eikä hän voinut jatkaa yrittäjänä ennen kuin ”häväistyssivustot on siivottu”.aiemmin asian osittain uudestaan käräjäoikeuden käsiteltäväksi, koska se piti kanteiden tutkimattajättämispäätöksiä osin virheellisinä. Miestä kehotettiin tuolloin myös täydentämään haastehakemustaan yksilöimällä, mitkä verkkoviestit ja millä perusteella vaaditaan poistettavaksi ja hävitettäväksi.”Tämän jälkeen – – on toimittanut käräjäoikeudelle viisi kirjelmää, joissa ei ole esitetty yksilöityjä vaatimuksia tai esitetty yksilöityjä perusteita aikaisemmin esitetyille vaatimuksille”, oikeudenkäyntipapereissa kerrotaan.”Kirjelmässä on esitetty eri tavoin numeroituna samat vaatimusmääriltään osittain korotetut vaatimukset, kuin – – aikaisemmin toimittamissa kirjelmissä.”Käräjäoikeus katsoi lisäksi, että osa miehen vaatimuksista oli sisällöllisesti edelleen niin sekavia, etteivät ne sellaisinaan kelpaa oikeudenkäynnin perusteeksi.Käräjäoikeus päätti jo toiseen kertaan jättää kaikki kanteet tutkimatta. Samaan lopputulokseen päätyi tiistaina siis myös hovioikeus.aiemmin, että asian merkityksellisyys kansainväliselle internet-hakukoneyhtiölle olisi liittynyt lähinnä siihen, voiko Google Finland oy joutua suomalaisessa oikeusprosessissa velvoitteiden kohteeksi liittyen sen emoyhtiön Google Incin hallinnoiman hakukoneen toimintaan.Kysymys oli siis siitäkin, oliko Google Finland ylipäätään oikea vastaaja asiassa vai ei. Tähän oikeus ei lopulta ottanut kantaa, sillä kaikki asiaan liittyvät kanteet jätettiin tutkimatta.Mahdollisella ennakkotapausluonteella Google Finland perustelikin sitä, että se selvitteli asiaa usean lakimiehen voimin yhteensä 209 tuntia. Tästä syntyneet yli 63 000 euron oikeuskulut Google Finland yritti saada kanteet nostaneen miehen maksettavaksi.Oikeudessa ei kuitenkaan hyväksytty yhtiön perusteluja oikeudenkäyntikuluja kasvattaviksi. Varsinaiseen asiaan liittyvät oikeudenkäyntikulut käräjäoikeus arvioi kymmenentuhannen euron suuruisiksi.