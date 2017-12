Turvapaikanhakijoiden oikeusapuun erikoistuneen lakiasiaintoimiston omistajaa epäillään törkeästä petoksesta Helsingissä – laskutti oikeusministeriötä tyhjästä

Kaupunki

Turvapaikanhakijoiden oikeusapuun erikoistuneen lakiasiaintoimiston omistajaa epäillään törkeästä petoksesta H

Juuri nyt

Poliisi

Poliisin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

epäilee helsinkiläisen lakiasiaintoimiston johtajaa useista rikoksista. Hänen epäillään vuosina 2013–2016 syyllistyneen törkeään petokseen, törkeään kavallukseen ja viranomaiskiellon rikkomiseen.Helsingin poliisi aloitti tapauksen esitutkinnan huhtikuussa 2017. Esitutkinta päättyi tällä viikolla. Törkeän petosrikoksen osalta asia siirtyi syyttäjälle tiistaina.mukaan petosasia liittyy oikeusministeriöön kohdistuvaan perusteettomaan laskuttamiseen. Kyseinen lakiasiaintoimisto on viime vuosina keskittynyt erityisesti turvapaikanhakijoiden oikeudellisten asioiden hoitamiseen.Sen epäillään muun muassa laskuttaneen oikeusministeriöltä toimenpiteistä, joita ei koskaan ole tehty. Niiden joukossa on poliisin mukaan tapaus, jossa oikeusministeriötä on laskutettu keskeneräiseksi kerrotussa turvapaikka-asiassa senkin jälkeen, kun kyseinen turvapaikanhakija on poistunut Suomesta ja hänen hakemuksensa on lakannut olemasta vireillä.Törkeän kavalluksen ja viranomaiskiellon rikkomisen osalta tutkinta päätetään, ja asia siirtyy syyttäjälle lähipäivinä. Näiden syytekohtien osalta kyse oli poliisin mukaan siitä, että lakiasiaintoimisto jätti tilittämättä ulosottoviranomaiselle lakiasiaintoimistossa työskennelleen lakimiehen palkasta pidättämänsä summan.