”En koe, että painiminen kuuluu opettajan todelliseen työnkuvaan” – Luokat pullistevat erityislapsia Helsingin seudulla, eikä yksin jäävien opettajien aika riitä kaikille

Fakta

Kolmen portaan järjestelmä



Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaetaan Suomessa kolmeen portaaseen.



Yleinen tuki koskee kaikkia ja tarkoittaa esimerkiksi satunnaista tukiopetusta.



Tehostetun tuen koulu voi myöntää, jos tuen tarve on säännöllinen tai lapsi tarvitsee useaa tukimuotoa yhtä aikaa.



Korkein porras eli erityinen tuki koskee Helsingin suomenkielisissä kunnallisissa kouluissa noin yhtätoista prosenttia lapsista.



Artikkelissa on keskitytty erityiseen tukeen tavallisella luokalla sekä alueellisiin erityisluokkiin tavallisissa kouluissa, koska Helsingissä tapahtuvat muutokset koskevat varsinkin näitä kahta.



Lisäksi Helsingissä on esimerkiksi erityiskouluja, sairaalakouluja ja pidennetyn oppivelvollisuuden luokkia.