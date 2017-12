Kuljettaja ajoi päin puuta ja hylkäsi loukkaantuneen tytön bussiin Espoossa – kun matkustaja hoiperteli ulos, kuski poltteli tupakkaa

Kaupunki

Kuljettaja ajoi päin puuta ja hylkäsi loukkaantuneen tytön bussiin Espoossa – kun matkustaja hoiperteli ulos,

Espoon

Minusta oli tosi törkeää, että alaikäinen jätetään yksin odottamaan äitiään, jolla oli vielä pariviikkoinen vauva mukanaan.

Niskansa äkkipysähdyksessä

Tilanne onnettomuuspaikalla

Bussilinjaa 46

Kuljettaja oli äärimmäisen järkyttynyt ja säikähtänyt tapahtuneesta. Hän ei ollut ymmärtänyt huolehtia matkustajasta.

Pohjolan Kaupunkiliikenteen

Ainakin se

Nykvistin saamien

Sisäisen selvityksen

Komisario