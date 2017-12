Kaupunki

Husin valtuusto palauttaa sairaanhoitopiirin jäsenkunnille 47 miljoonaa euroa

Palautuksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sairaanhoitopiirin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti torstaina palauttaa Husin jäsenkunnille 47 miljoonan euroa. Kyse on vuoden 2017 aikana kertyneestä ylijäämästä.Jäsenkunnille on palautettu jo kesällä 50 miljoonaa euroa.suuruudesta päätettiin äänestämällä. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä teki kokouksessa oman vastaesityksensä, joka olisi laskenut palautussummaa 15 miljoonalla eurolla. Ryhmä esitti myös, että asiakasmaksuja ei koroteta vuonna 2018.Hallituksen esitys kuitenkin voitti. Samalla sairaanhoitopiirin valtuusto äänesti myös talousarvioesityksessä olleen vuoden 2018 asiakasmaksukorotusten puolesta. Tulos oli yksimielinen.mukaan Hus saa asiakasmaksujen korotuksilla ensi vuonna lisätuloja 10 miljoonaa euroa. Saatu hyöty on tarkoitus kohdistaa tieteelliseen tutkimukseen ja Husin palvelujen kehittämiseen, johon sisältyy muun muassa palveluiden saatavuuden parantaminen.Husin jäsenkuntien maksurasitus erikoissairaanhoidosta kasvaa vuoteen 2017 verrattuna 0,9 prosenttia ensi vuonna. Kun huomioidaan, että myös Uudenmaan asukasmäärä kasvaa ensi vuonna yhdellä prosentilla, pysyy kuntien asukasta kohden laskettu maksurasitus ennallaan.