Raide-Jokeri tuo mukanaan koteja kymmenilletuhansille ihmisille – Ikuisuusprojektia on suunniteltu 90-luvulta lähtien

Kaupunki

Raide-Jokeri tuo mukanaan koteja kymmenilletuhansille ihmisille – Ikuisuusprojektia on suunniteltu 90-luvulta

Marraskuun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kello

Bussin

Nopeus

Raide-Jokeri

Tiivistäminen muuttaa monen kotikaupunginosaa merkittävästi.

Bussi