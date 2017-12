Ihmiset kieppuvat ja liukuvat alas jääkouruksi muuttunutta portaikkoa vantaalaisen Pekka Väisäsen kuvaamalla videolla – Nyt on vaarallisen liukasta

Kaupunki

Ihmiset kieppuvat ja liukuvat alas jääkouruksi muuttunutta portaikkoa vantaalaisen Pekka Väisäsen kuvaamalla v

Pääkaupunkiseudulla

Louhelassa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Liukkaus

Ilmatieteenlaitos

Pekka Väisäsen