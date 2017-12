Helsinki lopettaa koululaisten erikoiskohtelun Käpylässä ja Puistolassa – jatkossa lähikoulu määräytyy osoitteen perusteella koko kaupungissa

Kaupunki

Helsinki lopettaa koululaisten erikoiskohtelun Käpylässä ja Puistolassa – jatkossa lähikoulu määräytyy osoitte

Käpylän

Koko

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tällaisia

Näin rajat syksyllä menevät

ja Puistolan lapset aletaan ensi syksynä jakaa alueidensa kouluihin samalla tarkalla logiikalla kuin kaikkialla muuallakin Helsingissä.Toisin sanoen Yhtenäiskoulu, Koskelan ala-aste ja Käpylän peruskoulu saavat kaikki omat oppilaaksiottoalueet, samoin Puistolan peruskoulu ja Puistolanraitin ala-aste. Asiasta päättää ensi viikolla Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto.Helsinki noudattaa lähikouluperiaatetta. Se tarkoittaa, että jokaiselle ekaluokkalaisella osoitetaan tammikuussa tietty peruskoulu kotiosoitteen perusteella. Muuallekin voi pyrkiä, mutta kouluilla on enimmäisoppilasmäärät. Suosituimpiin kouluihin ei siis pääse kuin naapurista, ellei kyseessä ole esimerkiksi painotettu opetus.Käpylässä ja Puistolassa on tähän asti ollut laajennetut oppilasalueet. Kaikille alueen koulutulokkaille on siis näissäkin kaupunginosissa osoitettu lähikoulu, mutta koulujen reviirirajat ovat saattaneet siirtyä vuosittain sen mukaan, miten paljon lapsia on ollut aloittamassa koulun minäkin vuonna.Niinpä samasta asuintalosta on peräkkäisinä vuosina voitu lähettää eri kouluun, eikä lähikoulu aina ole ollut oikeasti lähin koulu.laajennettuja oppilaaksiottoalueita on ollut Helsingissä muutamia, mutta nämä kaksi olivat viimeiset. Vuosaaresta erikoisuus lakkasi tänä syksynä, kun alueen kouluja yhdistyi.Oppilaaksiottoalueiden rajoja voidaan periaatteessa edelleen hienosäätää jaoston päätöksellä kerran vuodessa, mutta käytännössä näin käy paljon harvemmin kuin silloin, jos koko kaupunginosan kouluja katsotaan yhtenä kokonaisuutena.Yhtenäiskouluun menevät Mäkelänkadulla parillisissa numeroissa asuvat Koskelantien risteyksestä numeroon 95 saakka. Siitä raja kääntyy Kalervonkadun yli Pellervontielle, jolta niin ikään parillisista numeroista mennään Yhtenäiskouluun Käpylänkujaan saakka. Käpylänkujalta raja kulkee Kullervonpuiston läpi Kullervonkadulle ja kääntyy Käpyläntielle, jolla parillisista numeroista väliltä 10–52 mennään Yhtenäiskouluun. Kullervonkatu 8 ei kuulu alueeseen.Käpylän peruskoulun alue kulkee edellä lueteltujen katujen toista puolta Käpyläntien ja Kunnalliskodintien risteykseen saakka. Tästä raja kulkee Kunnalliskodintietä pitkin, jolta Käpylän peruskouluun kuuluvat parittomat numerot. Sitten raja kääntyy Koskelantielle ja päättyy Kustaa Vaasan tiehen.Koskelan ala-asteen raja kulkee Käpyläntiellä niin, että Koskelaan kuuluvat parittomat numerot väliltä 23–39. Raja päättyy Kotoniemen puiston kohdalla. Kunnalliskodintien parilliset numerot kuuluvat Koskelan ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen.Puistolan peruskoulun ja Puistolanraitin ala-asteen raja kulkee Suurmetsäntieltä pohjoiseen Sepeteuksenpolkua pitkin Sepeteuksentien yli siten, että Sepeteuksentie 26–28 ja Läksyrinne 27–29 kuuluvat Puistolan peruskoulun alueeseen. Raja jatkuu Läksyrinteeltä Hirviholmanpolkua pitkin Koudantielle ja siitä Veitikkaa pitkin siten, että Puistolan peruskouluun kuuluvat Tenavatie 17 ja Puistolan raitti 12 (ja Vekarapolku 2). Raja jatkuu Vekarapolkua pitkin Puistolan raitille ja sitä jatkuen Heikinlaaksontietä pitkin Vesuripolun risteykseen saakka. Tästä raja jatkuu Vesuripolkua ja Vesuritietä pitkin Kalkkivuorentielle ja päättyy Helsingin kaupungin rajaan Kalkkivuorentie 29 ja 27 välistä.