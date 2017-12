Länsimetro toi mukanaan vielä tämänkin: useita kuljettajia irtisanoutunut, metrot myöhästelevät – helpotusta luvassa vasta ensi vuonna

Kaupunki

Länsimetro toi mukanaan vielä tämänkin: useita kuljettajia irtisanoutunut, metrot myöhästelevät – helpotusta l

Monet

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

HKL

”Olet istunut ja odottanut ja ollut tauolla. Nyt joudutkin tekemään töitä – muutos on iso.”

Hirvonen

Hagberg

”Länsimetroa ei ole suunniteltu henkilöstöä silmällä pitäen.”

Seuraava kuljettajakurssi valmistuu loppiaisen jälkeen.

Matkustajien