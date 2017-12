Pääkaupunkiseudun lähijunat ovat kulkeneet tavoiteaikataulussa tänä vuonna vain heinäkuussa – silti VR on saamassa bonuksia täsmällisyydestä

Kaupunki

Pääkaupunkiseudun lähijunat ovat kulkeneet tavoiteaikataulussa tänä vuonna vain heinäkuussa – silti VR on saam

Toukokuun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lähijunaliikenne

Vaikka

HSL

Ylivoimaisesti

Junaliikenteen