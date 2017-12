17-vuotias poika lähetti entisen tyttöystävän kanssa kuvatun seksivideon tämän siskoille ja veljille Espoossa – kostopornon uhri joutui eristetyksi ja vakavaan vaaraan

Kaupunki

17-vuotias poika lähetti entisen tyttöystävän kanssa kuvatun seksivideon tämän siskoille ja veljille Espoossa

mies tuomittiin keskiviikkona Espoon käräjäoikeudessa niin sanotusta kostopornosta. Mies oli lähettänyt eron jälkeen entisen tyttöystävänsä kanssa kuvaamansa seksivideon tämän sisaruksille.Tätä nykyä 18-vuotias mies oli alaikäinen, kun hän lähetti videotallenteen eteenpäin toissa kesänä. Hän jakoi 17-vuotiaana videon Facebookin kautta ainakin entisen tyttöystävänsä kahdelle siskolle ja kahdelle veljelle. Syyttäjän mukaan videon näki myös naisen 10-vuotias pikkuveli.Syyttäjä arvioi, että rikosta on pidettävä törkeänä erityisesti kostomotiivin ja halventamistarkoituksen vuoksi.”Asianomistajalle aiheutunut kärsimys on ollut erityisen suurta ottaen huomioon asianomistajan kulttuurisen ja uskonnollisen taustan”, syyttäjä kertoo käräjäoikeuden tuomiopöytäkirjoissa.Sekä nainen että mies ovat muslimeja., että asiassa ei lähtökohtaisesti ole merkitystä sillä, onko henkilö uskonnollinen vai ei. Samoin on asian laita koskien sitä, mitä uskontoa henkilö mahdollisesti tunnustaa.Kärsimyksen laatuun ja suuruuteen uskonnollinen ja kulttuurinen tausta voi kuitenkin käräjäoikeuden mukaan vaikuttaa.”Asian käsittelyssä onkin tältä osin käynyt ilmi, että seksiä sisältävän videon levittäminen uskottavasti voisi aiheuttaa sen, että – – musliminaisena tai naispuolisena muslimiyhteisön jäsenenä olisi saattanut joutua videon leviämisen seurauksena esimerkiksi vakavan väkivallan eli niin sanotun kunniaväkivallan kohteeksi”, käräjäoikeus kertoo tuomiossaan.Nainen myös suljettiin tapauksen vuoksi ainakin jossain määrin muslimiyhteisön ja oman perheensäkin ulkopuolelle. Nainen joutui lisäksi lopettamaan opiskelunsa, koska tieto videosta oli levinnyt myös kouluun.Myös videota levittänyt mies myönsi oikeudessa, että hänen tekonsa aiheutti naiseen kohdistunutta halveksuntaa. Hänenkin mielestään teosta olisi voinut aiheutua myös vakavaa väkivaltaa.Syytetty kertoi katuvansa tekoaan syvästi.asiassa on riidatonta, että mies lähetti seksivideon entisen tyttöystävänsä kahdelle siskolle ja kahdelle veljelle. Siitä, että video olisi näytetty myös naisen 10-vuotiaalle veljelle, ei sen sijaan oikeuden mielestä löytynyt näyttöä.Käräjäoikeuden mielestä miehen on täytynyt tiedostaa, että hänen tekonsa tulee aiheuttamaan suurta kärsimystä naiselle. Näin ollen hän syyllistyi nuorena henkilönä tehtyyn törkeään kunnianloukkaukseen.Osapuolet kertoivat oikeudessa omat versionsa siitä, mikä oli seksivideon levittämisen motiivi. Nainen uskoi miehen jakaneen videota sen vuoksi, ettei hän halunnut jatkaa seurustelua tämän kanssa.Mies puolestaan kertoi lopettaneensa parisuhteen itse ja lähettäneensä videon, koska nainen oli jatkanut soittelua hänelle vielä eron jälkeenkin. Mies myös väitti naisen levittäneen huhua siitä, että hän olisi jakanut videota, vaikka sellaista ei ollut vielä tapahtunut.keskiviikkona Espoon käräjäoikeudessa 60 päiväksi ehdolliseen vankeuteen. Tuomiossa ovat mukana myös viime keväänä tapahtuneet rattijuopumus ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.Mies myös määrättiin maksamaan entiselle tyttöystävälleen kärsimyskorvauksena 3 000 euroa viivästyskorkoineen.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Siihen voi siis yrittää hakea muutosta hovioikeuden kautta.