Kaupunki

Yksi loukkaantui kolmen auton nokkakolarissa Espoossa

Yksi ihminen on loukkaantunut auto-onnettomuudessa Espoon Lapinkyläntiellä lähellä Kirkkonummen rajaa. Auto ajautui väärälle kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä ja törmäsi kahteen vastaantulevaan autoon.



Kolari sattui vähän kahden jälkeen. Kolmessa autossa oli yhteensä seitsemän ihmistä, joista yksi vietiin sairaalaan jatkohoitoon.



Yksi ajokaista on yhä suljettu, ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Onnettomuuspaikalta on matkaa Kehä Kolmoselle noin 700 metriä. Lapinkyläntie kulkee Espoon Kauklahdesta Kirkkonummen Veikkolaan.