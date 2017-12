Kaupunki

Vantaalainen Elena Adel on elänyt epävarmuudessa neljä vuotta, kunnes posti toi kirjeen Maahan­muutto­virastos

”Odotin

Elena Adel

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Tuskin hän olisi Venäjällä edes elossa.”

Markianova

”Päätin, että teen tämän äitini takia ja se on minun velvollisuuteni tyttärenä.”

Marraskuun

Tosin

”Odotin päivystyksessä 12 tuntia, kun henkilökunta mietti, että voidaanko äiti ottaa hoitoon vai ei.”

Tapaturma

”Nyt kun äidillä on henkilötunnus, asiointi on helpompaa. Hän ei ole enää nobody.”

Näin

Nyt

Siksi