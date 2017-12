Useimmat ruokakaupat auki pyhänä, julkisessa liikenteessä poikkeuksia – Uudenvuoden muistio kertoo tärkeimmät aukiolot ja päivystykset pääkaupunkiseudulla

Kaupunki

Useimmat ruokakaupat auki pyhänä, julkisessa liikenteessä poikkeuksia – Uudenvuoden muistio kertoo tärkeimmät

Suurin osa ruokakaupoista on auki uudenvuodenaattona 31.12. sekä uudenvuodenpäivänä 1.1.Pankit ovat kiinni lauantaina 30.12. sekä uudenvuodenaattona ja -päivänä.Pääkaupunkiseudun postikonttorit palvelevat lauantaina 30.12. ja ovat suljettuina 31.12.–1.1. Yrittäjien hoitamat postin toimipisteet palvelevat yritysten omien aukioloaikojen mukaisesti.Alko menee kiinni lauantaina 30.12. kello 18. Uudenvuodenaattona ja -päivänä Alkot ovat kiinni.HSL:n liikenne kulkee uudenvuodenaattona sunnuntaiaikataulujen mukaan. Aattona 31.12. metro ja kehäradan junaliikenne liikennöivät noin kello 2.30 asti. Töölönlahden ja Kansalaistorin tapahtumat aiheuttavat poikkeusreittejä keskustassa kello 22.45–1.45, jolloin Elielinaukion bussiterminaali ja Postikadun pysäkit eivät ole käytössä. Tällöin Elielinaukiolta lähtevien ja sinne saapuvien linjojen päätepysäkki on Mäntymäellä ja Postikadun linjojen päätepysäkki Kampissa.Uudenvuodenpäivänä HSL:n liikennevälineet kulkevat sunnuntaiaikataulujen mukaisesti. Uusi vuosi tuo muutoksia myös HSL:n lipunmyyntiin. HSL:n lippuja ei enää myydä VR:n automaateista tai asemien lipunmyynneistä 1. tammikuuta alkaen. Lisäksi Siuntion asema ja Tuusulan Jokelan asema liittyvät HSL-alueeseen, eli niille voi matkata HSL:n lipuilla.Sairaanhoitopalvelujen neuvontanumerossa 09 310 10023 (Helsinki), 09 471 67060 (Vantaa) ja 09 87 10023 (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava) vastataan ympäri vuorokauden. Hätätilanteissa voi soittaa numeroon 112, josta saa tilattua myös ambulanssin.Helsingin terveysasemat ovat suljettuina 30.12.–1.1. Helsingissä päivystys aikuisille on Haartmanin sairaalassa (Haartmaninkatu 4, rakennus 12) ja Malmin sairaalassa (Talvelantie 6). Alle 16-vuotiaita pääkaupunkiseudun asukkaita hoidetaan vuodenvaihteessa klo 16–22 Lastenklinikalla ja klo 22–8 Lastenklinikan päivystyspoliklinikalla (Stenbäckinkatu 11). Kriisipäivystys auttaa ympäri vuorokauden numerossa (09) 31044222 ja sosiaalipäivystys numerossa 020696006.Espoon terveysasemat ovat suljettuina ovat suljettuina 30.12.–1.1. Espoossa uudenvuodenaattona ja -päivänä päivystää Jorvin sairaala (Turuntie 150, Espoo). Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee ympäri vuorokauden puhelinnumerossa (09) 81642439.Vantaalla terveysasemat ovat kiinni ovat suljettuina 30.12.–1.1., jolloin päivystys on Peijaksen sairaalassa (Sairaalakatu 1, Vantaa). Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys päivystää myös uutena vuotena ympäri vuorokauden puhelinnumerossa (09) 83924005Helsingissä Yliopiston apteekki palvelee uudenvuodenaattona ja -päivänä Mannerheimintie 96:ssa ympäri vuorokauden ja Mannerheimintie 5:ssä kello 7–24. Avoinna on myös muun muassa Apteekki Medena Itäkeskuksen kauppakeskuksessa (Itäkatu 1A), joka palvelee 31.12. ja 1.1. klo 10–18.Espoossa 31.12. ja 1.1. palvelee Tapiolan apteekki (Länsituuli 7) klo 10–18.Vantaalla uudenvuodenaattona ja -päivänä ovat avoinna mm. Myyrmannin apteekki (Iskoskuja 3) klo 8–22 ja Tikkurilan Ykkösapteekki (Kielotie 11) klo 10–18.Helsingin Sanomien printtilehti ilmestyy sunnuntaina 31. joulukuuta, mutta ei maanantaina 1. tammikuuta. HS.fi seuraa uutistapahtumia läpi uudenvuoden.