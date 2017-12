Mihin voi mennä katsomaan raketteja lasten kanssa? Kokosimme listan asukkaiden omista ilotulituksista pääkaupunkiseudulta

Kaupunki

Mihin voi mennä katsomaan raketteja lasten kanssa? Kokosimme listan asukkaiden omista ilotulituksista pääkaupu

Minne

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Asukkaiden omia ilotulituksia Helsingissä

Arabianranta

Herttoniemi

Kalasatama

Kruununhaka

Kulosaari

Käpylä

Lauttasaari

Malmi

Malminkartano

Maunula

Meilahti

Mellunkylä

Paloheinä

Pihlajamäki

Puistola

Roihuvuori ja Tammisalo

Ruoholahti

Tapanila

Viikki

Muualla pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa

Espoo, Kilo

Espoo, Lippajärvi

Espoo, Muurala

Espoo, Niipperi

Espoo, Olari

Espoo, Suvela

Espoo, Tapiola

Järvenpää

Kerava:

Kirkkonummen keskusta

Kirkkonummen Sundsberg

Lohja

Porvoo:

Sipoo

Vantaa, Hämevaara

Vantaa, Nikinmäki

mennä katsomaan raketteja pienten lasten kanssa – tai ampumaan niitä itse Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla?Helsingissä lasten ilotulitus järjestetään kello 17.30 Kansalaistorilla, siis samassa paikassa kuin lähempänä puoltayötä alkava mittavampi juhla. Lähikunnat pitävät omia ilotulituksiaan, Vantaa ja Espoo sen sijaan eivät.Hyvin monessa kaupunginosassa on syntynyt perinne, että raketit kokoonnutaan ampumaan yhdessä lapsille sopivaan kellonaikaan. Kokosimme siksi listaa näistä ihmisten itse ideoimista rakettien ammunnoista.Harvalla tässä mainitulla tapahtumalla on varsinaista järjestäjää, joten ajat ja paikat perustuvat tavallisten ihmisten omiin ilmoituksiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.Rakettien ampuminen on sallittua kello 18–02, joskin Helsingin keskustassa ja monien lähiöidenkin ostoskeskuksissa omat ilotulitteet ja paukkupommit on kokonaan kielletty.: Kaj Frankin kadun päässä kello 19.: Majavatien päässä olevalla Kalliolla kello 19.: Koulun pihalla kello 19.: Siltavuorenrannassa kello 20.: Kluuvin puisto kello 20.: Akseli Toivosen kentällä kello 20.: Kasinonranta kello 19.: Kankiraudantiellä ilotulitus yksityistilaisuudessa puoliltaöin.: Jätemäki, tarkka aika ei tiedossa.: koulun piha.: Valpurinpuisto kello 20.: Linnapellonpuisto kello 19.: Täyttömäki kello 23.40.: Aarnikanmäellä kello 21. Raketit laen länsireunalla, katsomo idässä.: Suuntimotien puisto kello 18.: Roihuvuoren ja Tammisalon välissä oleva tekosaari kello 18–20.: Lastentalon puisto.: Torilla kello 19.: Viikin kirkon takana kello 19.: koulun edustalla, kellonaika ei tiedossa.: Vilniemen kenttä kello 20.: koulun ympäristö kello 18.30.: koulun uusi kenttä kello 18.: Kuitinmäen koulun kenttä.: kenttä, kellonaika ei tiedossa.: Silkkiniitty kello 20.: Rantapuisto kello 19. Kaupungin ilotulituksen erikoisuutena musiikki, Sibeliuksen Finlandia.Aurinkomäki kello 20.: jäähallin parkki kello 19.: Stadikalla kello 20. Omat raketit kielletty tapahtuma-alueella ennen kello 22.: Lohjan tori kello 20.Taidetehtaan aukio 17–18.: Jokilaaksontie kello 18.: Pallokenttä kello 18.: Ravuntie 1 kello 18. Vihervimma järjestää.