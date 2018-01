Puinen koulurakennus syttyi tuleen Sipoossa, syttymissyystä ei tietoa – Koulu alkanee talossa lähes normaalisti joululoman jälkeen

Kaupunki

Puinen koulurakennus syttyi tuleen Sipoossa, syttymissyystä ei tietoa – Koulu alkanee talossa lähes normaalist

puurakenteinen koulurakennus syttyi tuleen Sipoossa maanantaina. Hätäkeskus sai Gumbontiellä syttyneestä palosta ilmoituksen hieman ennen puoli yhdeksää aamulla.Palo on saatu rajattua, ja pelastuslaitos on paikalla enää varmistamassa, ettei palo ole levinnyt yläpuolisiin rakenteisiin, kerrottiin pelastuslaitokselta kello 9.30 maissa.joudutaan purkamaan joitakin rakenteita tulipalon vuoksi. Kukaan ei loukkaantunut palossa.Poliisi ja pelastuslaitos selvittävät palon syttymissyytä.voi todennäköisesti jatkua lähes normaalisti Gumbostrandin koulussa joululoman jälkeen, tiedotti Sipoon kunta maanantaina iltapäivällä.Kunnan mukaan vain pieni osa koulusta on vahingoittunut tulipalossa. Vahinkoja kärsivät opettajienhuone ja esikoulun tila.Oppilaita ja vanhempia tiedotetaan myöhemmin tarkemmin opetuksen järjestelyistä.