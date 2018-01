Neljä kameraa Pekka Sarkolan pyörässä taltioivat sekunnin välein parasta pyöräreittiä – joukko tavallisia ihmisiä kehittää harrastuksenaan Reittiopasta

Kaupunki

Neljä kameraa Pekka Sarkolan pyörässä taltioivat sekunnin välein parasta pyöräreittiä – joukko tavallisia ihmi

Nopein

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

HSL

”Tämä on äärimmäisen demokraattinen ja äärimmäisen anarkistinen järjestelmä.”

Välillä

”Kansalaistoiminnan motivaattori? Siinä yhdistyy yhteinen hyvä ja oma hyvä.”

Sarkolan