Espoon kaupunginhallitus haluaa purkaa pitkään tyhjillään olleen ja kiistellyn kaupungintalon

Talossa tehtiin

Oikaisu kello 20.00: Jutussa kirjoitettiin ensin, että kaupungintalon suunnittelivat puolalaiset arkkitehdit. Espoon keskuksen kehittämisestä järjestettiin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu vuosina 1966–67. Sen voitti puolalaisen arkkitehtiryhmän ehdotus, mutta ehdotusta ei laman takia toteutettu sellaisenaan. Kaupungintalon suunnitteli arkkitehtitoimisto Castrén-Jauhiainen-Nuuttila.

kaupunginhallitus haluaa purkaa pitkään tyhjillään seisseen Espoon kaupungintalon. Kaupungintalon tilalle suunnitellaan kaavoitettavaksi asuntoja.Kaupunginhallituksen päätti äänin 10–4 (yksi tyhjä), että rautatieaseman viereen, nykyisen Virastotalo 2:n paikalle Espoon keskuksessa, rakennetaan uusi espoolaisten talo, johon tulee monipuolisesti palveluita kaupunkilaisille.Kaupungintalon kohtalosta päättää lopullisesti valtuusto.Kaupungintalo on valmistunut vuonna 1971.Espoon keskuksen kehittämisestä järjestettiin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu vuosina 1966–67. Sen voitti puolalaisen arkkitehtiryhmän ehdotus, joka perustui suureen väestönkasvuun. Kaavaprosessissa puolalaisen ehdotuksen rakennusoikeuksia kuitenkin korotettiin yli kolmanneksella ja asuinrakennuksista tuli reippaasti heidän hahmottelemiaan suurempia. Laman takia myös osa alkuperäisen suunnitelman katutason liike- ja palvelutiloista jäi toteutumatta.Lopulta arkkitehtitoimisto Castrén-Jauhiainen-Nuuttila suunnitteli kaupungintalon ja sitä on pidetty edustavana näytteenä 1960-luvun betoniarkkitehtuurista.asbestikartoitus vuonna 1990, mutta asbestia ei löytynyt.Vuonna 2001 kaupungintalossa tehtiin kosteusmittaus ja mikrobitutkimus. Niissä ei ollut poikkeavuuksia.Vuonna 2005 Työterveyslaitos tutki sisäilmaa. Sisäilmaa ei todettu terveydelle haitalliseksi, mutta ilmanvaihtoa pidetään ongelmallisena sen vaikean säädettävyyden vuoksi. Ilmasta löytyi myös mineraalivillapölyn hiukkasia.Vuosina 2007–2008 kaupungintalon ja keskustakortteleiden kehittämiseksi julistettiin kansainvälinen ideakilpailu. Neljän palkitun ehdotuksen perusteella palkintolautakunta ehdotti kaupungintalon ja sen viereisen Virastotalo 1:n purkamista. Osa lautakunnan jäsenistä jätti eriävän mielipiteen kaupungintalon purkamisen osalta.Valtuusto päätti kaupungintalon purkamisesta keväällä 2010.Sen jälkeen sitä on haviteltu muun muassa järjestöjen käyttöön, mutta suunnitelmista on luovuttu talon huonon kunnon vuoksi.Taloa vuosien varrella puolustaneiden mielestä se on osa Espoon historiaa ja kaupunkikuvaa.