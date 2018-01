Espoo palkkasi törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitun miehen korjaamaan kouluja ja päiväkoteja

Kaupunki

Espoo palkkasi törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitun miehen korjaamaan kouluja ja päiväkote

Espoon

”Harmillinen tilanne sekä hänen että meidän kannalta.”

Mies sai

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Espoon rekrytoinnista