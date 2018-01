Rakennuttajat hullaantuivat pikkukodeista Vantaalla: uusista asunnoista jopa 80 prosenttia yksiöitä – nyt kaupunki suitsii huuman kuriin pakolla

Kaupunki

Rakennuttajat hullaantuivat pikkukodeista Vantaalla: uusista asunnoista jopa 80 prosenttia yksiöitä – nyt kaup

Tällä vuosikymmenellä

”Pienet yksiöt nököttävät rivissä kuin kanakopit.”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vantaa

”Tehokkuus ohjaa rakentamista huonompaan suuntaan.”

Vantaan

Laineen

”On kuin olisi palattu 1900-luvun alun tilanteeseen.”

Pienien

Valmisteilla