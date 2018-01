Tukihenkilö piti liikuntarajoitteista naista vankina ja pahoinpiteli toistuvasti – oikeus tuomitsi ehdollista ja yhdyskuntapalvelua

Kaupunki

Tukihenkilö piti liikuntarajoitteista naista vankina ja pahoinpiteli toistuvasti – oikeus tuomitsi ehdollista

naisen tukihenkilönä toiminut mies tuomittiin avustettavansa pahoinpitelyistä ja muusta kaltoin kohtelusta ehdolliseen vankeuteen Helsingin hovioikeudessa tiistaina.Tätä nykyä 57-vuotiaan miehen syyksi luettiin hovioikeudessa kaikkiaan viisi pahoinpitelyä, vapaudenriisto, laiton uhkaus, lievä vahingonteko sekä oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen.Mies oli saanut samoista syytekohdista tuomion aiemmin Helsingin käräjäoikeudessa. Tuolloin rangaistukseksi tuli puolitoista vuotta ehdotonta vankeutta, mutta hovioikeus muutti tuomion puolentoista vuoden ehdolliseksi ja 90 tunnin yhdyskuntapalveluksi.”Punnitessaan ehdollista rangaistusta vastaan ja puolesta puhuvia seikkoja hovioikeus katsoo, että suurempi painoarvo on annettava ehdollisen rangaistuksen puolesta puhuville seikoille, jotka osoittavat [syytetyn] halua ja tarvetta päästä eroon rikoksiin liittyneistä päihteistä ja päihteiden synnyttämästä väkivallasta”, hovioikeus perustelee tuomiotaan.Pelkkää ehdollista hovioikeus piti kuitenkin liian lievänä rangaistuksena, joten syytetty tuomittiin myös yhdyskuntapalveluun.Syytetty vaati käräjäoikeuden tuomion höllentämistä muun muassa sillä perusteella, että hän on edistänyt rikostensa selvittämistä myöntämällä lähes kaikki syytekohdat oikeiksi. Mies kertoi myös katuvansa sekä hakeutuneensa vihanhallintakurssille ja päihdehuollon tukitoimiin.naista tämän asunnossa Helsingissä syksyllä 2016. Liikuntarajoitteinen, terveysongelmainen ja alkoholisoitunut nainen tarvitsi arjesta selviämiseen tukihenkilöä, ja mies otti tämän tehtävän hoitaakseen. Myöhemmin heistä tuli pariskunta.Mies pahoinpiteli avustettavaansa muun muassa hakkaamalla ja potkimalla sekä retuuttamalla tätä ympäri asuntoa.Eräässä pahoinpitelyssä mies käytti välineenä kuumaa kalaa, jota hän hieroi väkivaltaisesti naisen kasvoihin. Uhri sai tilanteessa palovammoja.mies tuomittiin sen vuoksi, että useita kertoja pahoinpitelyjen jälkeen hän kielsi naista poistumasta asunnosta. Hän myös otti naisen puhelimen ja avaimen sekä uhkasi uudella pahoinpitelyllä, mikäli tämä poistuisi omasta asunnostaan.”[Nainen] oli ollut vankina omassa asunnossaan eikä ollut uskaltanut hakea apua”, kirjoittaa naisen edustaja hovioikeudelle toimittamassaan vastauksessa, jolla pyrittiin torjumaan miehen vaatimus käräjätuomion lieventämisestä.Lisäksi mies uhkaili naista tappamisella, mikäli tämä ilmoittaisi pahoinpitelyistä poliisille tai jollekin muulle ulkopuoliselle.aikaan pariskunta käytti runsaasti alkoholia, mitä mies piti polttoaineena käytökselleen. Sittemmin mies on lopettanut alkoholinkäytön kokonaan.Hovioikeus uskoo tuomiossaan, että tuomittu on motivoitunut pysymään päihteettömässä elämässä.Hovioikeuden papereista ilmenee sekin, että pahoinpitelijän ja uhrin välit ovat lämmenneet jälleen. He menivät hiljattain kihloihin. Pariskunnan toiveissa on ”uuden elämän” aloittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella.hovioikeus ei alentanut. Tuomitun tulee maksaa naiselle yli 15 000 euron kärsimys- ja vahingonkorvaukset.