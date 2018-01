Kaupunki

Espoolaiset saavat syyttää länsimetron sekasotkusta vain itseään: sitä saa, mistä maksaa

Metron

Se, mikä jää sanomatta on, että tällä on hintansa.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Espoon nyt varaamalla rahalla Länsiväylää huristelisi kuusi bussia päivässä.

HSL:n

Espoon

Espoolle

Poliitikot hyvin herkästi haluavat sekä syödä omeletin että säästää kananmunat.