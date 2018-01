Helsingin vesijohtotunnelien huono kunto aiheuttaa riskin veden jakelulle – nyt tunneleita aletaan korjata urakalla

Kaupunki

Helsingin vesijohtotunnelien huono kunto aiheuttaa riskin veden jakelulle – nyt tunneleita aletaan korjata ura

”Pahin riski on kalliosta vesijohdon päälle pu­toava iso kivi.”

ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY kunnostuttaa seuraavien runsaan kymmenen vuoden aikana kymmeniä kilometrejä vesijohtotunneleitaan. Itse putket ovat kohtalaisessa kunnossa, mutta tunnelit ovat nykykunnossaan riski. Nyt kunnostusvuorossa ovat Lauttasaaren ja Ruskeasuon tunnelit.Helsingin vesijohtoverkostosta noin 40 kilometriä kulkee kalliotunnelissa. Tästä määrästä yhteiskäyttötunnelien osuus on noin kaksi kolmannesta, yksi kolmannes eli noin 14 kilometriä on HSY:n omistamaa kalliotunnelia. HSY aikoo kunnostuttaa kaikki tunnelinsa niin, ettei tunnelin kunnosta enää aiheudu rikkoutumisriskiä tunneliin sijoitetulle runkovesijohdolle.”Vesijohdoilla kyllä riittää vielä elinkaarta, kunhan huolto on tehty kohtuullisen helpoksi ja työturvalliseksi. Pahin riski on oikeastaan kalliosta vesijohdon päälle pu­toava iso kivi. Tällaisista katastrofeista on ikäviä kokemuksia”, HSY:n osastonjohtajakertoo.Heinonen kertoo HSY:n käynnistäneen investointiohjelman, jonka mukaisesti kuntayhtymä osoittaa kalliotunnelikorjauksiin vuosittain 2–3 miljoonaa euroa. Tänä vuonna toteutetaan ohjelman mukaisesti kaksi korjauskohdetta, Ruskeasuolla ja Lauttasaaressa. Kummankin urakan on määrä valmistua helmikuun loppuun mennessä.900 metriä pitkän vesijohtotunnelin korjausurakkaan sisältyy 13 000 neliömetriä kalliopinnan ruiskubetonointia ja hieman yli 2 300 kappaletta 2,4 metrin pituisia kalliolujituspultteja. Halkaisijaltaan 25-millimetriset pultit ovat tavallista harjaterästä, mutta niitten kiinnittäminen kallioon vaatii erityistaitoja ja -kalustoa.”Luulin aikanaan, että manuaaliset nousuporakoneet jäävät nopeasti pois käytöstä. Niin ei kuitenkaan käynyt, sillä ahtaisiin paikkoihin ei pääse nykyaikaisella automaatiota hyödyntävällä kalustolla”, Suomen Rakennusvahvistus oy:n työnjohtajakertoo.Porausta ja siihen liittyvää injektointia tehdään työmaalla vain ilmeisimmän tarpeen mukaan. Sen sijaan koko kalliopinta peittyy urakan aikana minimissään 40 millimetrin paksuiseen ruiskubetonikerrokseen. Sekin työ vaatii suurta ammattitaitoa: kokenut ruiskuttaja osuu oikeaan paksuuteen pelkällä tuntumalla ja osaa myös minimoida hukkaroiskeiden osuuden.”Väistämättä osa kiviainesjakeista jää tarttumatta ruiskubetonoitavaan pintaan. Jos näin syntyvä hukka on 15–30 prosentin haarukassa, sitä voi jo pitää ammattilaisen saavutuksena. Tällä on suuri taloudellinen merkitys, koska urakat teetetään ja maksetaan neliömetrejä laskemalla”, Suomen Rakennevahvistuksen toimitusjohtajasanoo.korjaamisen perimmäinen syy on estää pu­toavan lohkareen muodostama vaara vesijohdolle ja sitä samalla hetkellä mahdollisesti huoltavalle ihmiselle. Lohkareen putoamisriski tulee kunnostusurakoiden ansiosta eliminoiduksi, mutta ahtaus jää. Varsinkin Lauttasaaren kolme metriä leveässä tunnelissa huoltotyöt ja etenkin nyt tehtävät tunnelikorjaustyöt ovat erittäin hankalasti tehtävissä.Ruskeasuolla leveyttä on enemmän, noin viisi metriä, mutta lähes kilometrin kokonaispituus tuottaa työmaalogistiikan kannalta paljon päänvaivaa.”Jouduimme poraamaan puoleen väliin parikymmensenttisen huoltoreiän. Jotta oikea paikka kymmenmetrisen kalliokaton läpi löytyi, teetimme laserskannauksen”, Pekkala toteaa.