Kaupunki

Autot kulkevat pian itsestään kaupungilla ja robotit tekevät työt – HS seurasi Jan Vapaavuoren ja Anni Sinnemä

San Francisco.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Matkan

Ensimmäiset

Pormestarien

Seuraavat

Iltapäivän

Loppuiltapäivästä

”Meneillään on monta murrosta samanaikaisesti.”

Heikki Aittokoski on vuoden 2018 ajan HS:n tulevaisuuskirjeenvaihtaja. Voit lukea hänen blogiaan täällä https://www.hs.fi/blogi/maailmanselittaja/