51-vuotias nainen jäi kiinni Helsinki-Vantaalla kaksi kiloa huumeita matkalaukussaan – ”Nainen on ihan tosidiilissä 20 000 euroa”, viestitteli hätääntynyt välittäjä ja paljasti itsensä

Kaupunki

51-vuotias nainen jäi kiinni Helsinki-Vantaalla kaksi kiloa huumeita matkalaukussaan – ”Nainen on ihan tosidii

Viranomaiset

Huumerikollisten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Esitutkinnassa ilmenneet

Salakuljetusta organisoinut mies viestitteli kolmannen henkilön kanssa. ”Kun he eivät löydä/saa selville juttua/kamaa Espanjassa, ei niiden pitäisi löytää/saada selville Suomessakaan”, hän arveli yhdessä WhatsApp-viestissään.

Käräjäoikeuden käsityksen

On myös epäuskottavaa, että [syytettynä ollut mies] ja hänen ystävänsä olisivat maksaneet entuudestaan tuntemattoman henkilön lomamatkan.

Mies kertoi

Käräjäoikeus päätyi

onnistuivat pysäyttämään Espanjan Barcelonasta Suomeen lentäneen huumekuriirin matkan Helsinki-Vantaan lentokentällä viime kesänä.Kuriirina toimineen 51-vuotiaan naisen ja huumelastia Suomessa vastassa olleen miehen tuomiot törkeästä huumausainerikoksesta vahvistettiin Helsingin hovioikeudessa perjantaina.suunnitelma kariutui, kun Suomeen matkustaneen naisen matkalaukusta löytyi perjantaina 21. heinäkuuta 2017 hieman yli kaksi kiloa kannabista. Nainen kiisti tienneensä hänen matkatavaroissaan olleista huumeita.Naisen kertomuksen mukaan hän oli vain tulossa itsekseen kolmen päivän lomalle Suomeen. Hän ei ollut itse maksanut lentojaan ja hotellimajoitustaan, vaan kustannukset hoiti toinen henkilö.Reissun maksajasta nainen kertoi esitutkinnassa ja oikeussalissa kaksi täysin erilaista versiota. Esitutkinnassa hän sanoi, että matkan maksoi ystävä, jolla on niin vaikea afrikkalaisperäinen nimi, ettei hän osannut sitä kertoa. Tarinan oudoin piirre on se, että naisen mukaan hän ei edes tuntenut tätä ”ystäväänsä”.Oikeudessa kertomus muuttui sellaiseksi, että matkan olikin maksanut syytetyn espanjalainen ystävä ”Martha”. Naisen mukaan kyseinen ystävä oli velkaa hänelle.Oikeus ei pitänyt naisen kertomaa uskottavana.”Yleisen elämänkokemuksen perusteella on epäuskottavaa, että [syytetty] olisi tullut yksin Suomeen lomalle vain muutamaksi päiväksi kahden matkalaukun kanssa, ja että joku muu olisi kustantanut hänen lomamatkansa”, Vantaan käräjäoikeus arvioi.”Käräjäoikeus toteaa, että arvokkaan huumausaine-erän löytymistä [syytetyn] matkalaukusta on pidettävä varsin vahvana näyttönä siitä, että teko on ollut tahallinen.”seikat alkoivat viedä viranomaisia jäljille, joiden perusteella naisen matkan todellinen järjestelijä olikin 39-vuotias mies. Kaksikko oli tapaamassa toisensa pian naisen Suomeen saapumisen jälkeen – keskellä yötä Tikkurilan asemalla Vantaalla.Mies yhdistettiin naiseen hänen lähettämiensä WhatsApp-viestien perusteella. Mies oli lähettänyt naiselle jopa valokuvan itsestään ja tapaamispaikasta eli Tikkurilan asemasta.Kun nainen ei kiinnijäämisensä vuoksi ilmaantunutkaan Tikkurilaan, huolestui lastia odotellut mies ja alkoi lähetellä huumeisiin liittyviä WhatsApp-viestejä kolmannelle henkilölle. Tämän henkilöyttä ei ole saatu selvitettyä.mukaan viestien perusteella on ilmeistä, että kyse oli huumekuriirin Suomeen saapumisen järjestelemisestä.”Kun [nainen] ei saavukaan sovittuna aikana tapamaan [Tikkurilassa odottanutta miestä], eikä tuo [miehelle] tämän odottamaa tuotetta, käynnistyy toimeksiantajien kesken intensiivinen keskustelu siitä, mitä on tapahtunut”, Vantaan käräjäoikeus kertoo tuomiossaan.Mies lähetti kolmannelle osalliselle muun muassa viestin, jonka mukaan ”nainen piilottelee heidän kamojensa kanssa”.”Nainen on ihan tosidiilissä 20 000 euroa”, mies ilmoitti tuomiopapereihin suomennetun viestin mukaan myös.Näyttöä huumebisnesten pyörittämisestä vahvisti varsin suorasti sekin viesti, jossa mies kirjoitti seuraavasti:”Kun he eivät löydä/saa selville juttua/kamaa Espanjassa, ei niiden pitäisi löytää/saada selville Suomessakaan.”esitutkinnassa ja oikeudessa ristiriitaisesti viestittelyistään, eikä osannut selittää joitain viestejä ollenkaan. Rahasummiin liittyvissä viesteissä oli miehen mukaan kyse siitä, että nainen oli tulossa Tikkurilaan maksamaan lomamatkansa kustannuksiin liittyvää velkaa. Mies kertoi tuntevansa naisen aviomiehen, ja velka olisi syntynyt jotenkin tämän yhteyden kautta.”On myös epäuskottavaa, että [syytettynä ollut mies] ja hänen ystävänsä olisivat maksaneet entuudestaan tuntemattoman henkilön lomamatkan”, käräjäoikeus katsoo.Viestiä, jossa mies puhuu ”20 000 euron tosidiilistä” mies selitti siten, että hän puhui vahingossa väärästä rahasummasta. Oikeat velkasummat olivat miehen mukaan hänelle 300 euroa ja tuntemattomaksi jääneelle kolmannelle henkilölle 180 euroa.näyttöä ja muita seikkoja arvioidessaan lopputulokseen, jonka mukaan ei jäänyt mitään varteenotettavaa epäilyä huumekuriirina toimineen naisen ja salakuljetusta organisoineen miehen syyllisyydestä. Näin ollen heidät molemmat tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta.Mies sai yhden vuoden ja kolme kuukautta ehdollista vankeutta. Nainen selvisi vuoden ehdollisella.Mies valitti tuomiostaan hovioikeuteen, mutta veti lopulta valituksensa pois. Helsingin hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden ratkaisun perjantaina.