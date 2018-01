”Ei niille nuorille puhuminen auttanut”, kertoo syytteessä oleva seura-aktiivi HS:lle – 16-vuotiaan tytön hengen vaatineen hyppyrimäkiturman oikeuskäsittely alkoi, HS seuraa hetki hetkeltä

Kaupunki

”Ei niille nuorille puhuminen auttanut”, kertoo syytteessä oleva seura-aktiivi HS:lle – 16-vuotiaan tytön heng

16-vuotiaan

HS seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä. Reaaliaikainen seuranta löytyy tämän uutisen lopusta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeudessa selvitetään

Kaksi muuta

HS on paikalla oikeudenkäynnissä Helsingin oikeustalolla. Reaaliaikainen seuranta löytyy alta.