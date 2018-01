Kaupunki

Espoossa pyöri alaikäisten huumausaine­verkosto, jossa liikkui noin kahdeksan kiloa marihuanaa – Pääepäillyt o

poliisiaseman A-ryhmä on selvittänyt laajan kesällä ja syksyllä Espoossa toimineen marihuanan myyntiverkoston.Tutkinta aloitettiin elokuun lopussa, kun poliisi puutui Leppävaarassa epäiltyyn huumausaineen käyttörikokseen partion tavattua kaksi marihuanaa polttanutta nuorta.koskeva esitutkinta on valmistunut, ja juttu on siirtynyt syyteharkintaan. Marihuanaa oli välitetty satoja grammoja kymmenille alaikäisille sekä nuorille aikuisille Espoon alueella.Poliisin mukaan pääepäillyt ovat itse 16- ja 18-vuotiaita.mukaan tutkinnan aikana paljastui paljon muitakin huumausainerikoksia, jotka liittyvät marihuanan hallussapitoon, myyntiin ja välittämiseen.Esitutkinnan aikana yksi henkilö on ollut vangittuna ja neljä pidätettynä. Lisäksi kuulusteluja varten on otettu kiinni useita henkilöitä. Juttukokonaisuuteen liittyy noin kahdeksan kiloa marihuanaa.Poliisin mukaan nuoret ovat rahoittaneet omaa käyttöään myynnillä.on havainnut, että viime aikoina on tullut runsaasti vihjeitä ja ilmoituksia jopa yläkouluikäisistä huumeidenkäyttäjistä.Poliisi korostaa, että huumerikokset ovat omiaan ajamaan nuoria sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin.