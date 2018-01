Helsinki jakaa jälleen peruskoulun päättäville kesäsetelit – viime vuonna seteli mahdollisti jopa 1 000 uutta työpaikkaa

Kaupunki

Helsinki jakaa jälleen peruskoulun päättäville kesäsetelit – viime vuonna seteli mahdollisti jopa 1 000 uutta

Helsingin koulujen yhdeksäsluokkalaisille jaetaan jälleen kaupungin 300 euron kesäsetelit. Kaupunki korvaa setelin arvon nuoren palkanneelle työnantajalle.



Tarkoitus on tukea peruskoulun päättäviä nuoria elämänvaiheessa, jossa työkokemuksen kartuttaminen on erityisen tärkeää, kaupunki kertoo tiedotteessaan. Nuoren on helpompi hakea töitä, ja työnantajan kynnys palkata nuori madaltuu.



Kesäsetelit on jaettu neljä kertaa. Viime vuonna Helsingin koulujen yhdeksäsluokkalaisista 29 prosenttia sai kesäsetelin avulla kesätyöpaikan. Kaupungin arvion mukaan seteli mahdollisti yli 1 000 uutta työpaikkaa nuorille.



Kesäseteli on Helsingin yrittäjien, Helsingin seudun kauppakamarin ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke.