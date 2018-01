Kaupunki

Espoon Nöykkiössä tulvii vesijohtovettä – runkovesijohto rikkoutui työmaalla

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nöykkiössä on tapahtunut vesijohdon vuoto.Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) mukaan vesi tulvi kadulle runkovesijohdon rikkouduttua työmaalla Kiertotien ja Kotiharjun kulmassa.Paikalla on Espoon kaupungin saneeraustyömaa.Vuoto vaikuttaa neljään kiinteistöön, HSY:ltä kerrotaan. Kiertotielle on järjestetty väliaikainen vedenjakelu.HSY:n arvion mukaan vedenjakelu palautuu normaaliksi keskiyöhön mennessä. Vedenjakelun palattua normaaliksi vesi voi olla HSY:n mukaan rusehtavaa, mutta se kirkastuu nopeasti runsaalla juoksutuksella.