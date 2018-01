Torstaina sataa lunta niin, että meteorologilta loppuivat sanat pyryä kuvaillessa – VR peruu junavuoroja, autoilijaa saattaa odottaa kotikadulla paksu kinos

Kaupunki

Torstaina sataa lunta niin, että meteorologilta loppuivat sanat pyryä kuvaillessa – VR peruu junavuoroja, auto

Pääkaupunkiseudulle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

VR jättää

https://www.hsl.fi/uutiset/2018/ja-k-junien-liikennetta-supistetaan-torstaina-12-runsaan-lumipyryn-takia-14475

Kokonaiskuva

Luonteeltaan

Junien

VR kertoo

Perjantaina