35 vuotta vanha hauta avataan – isäänsä etsivä nainen sai oikeudelta poikkeuksellisen luvan rikkoa vainajan hautarauhaa

35 vuotta vanha hauta avataan – isäänsä etsivä nainen sai oikeudelta poikkeuksellisen luvan rikkoa vainajan ha

Oikaisu 1. helmikuuta kello 12:40: Otsikossa kerrottiin alun perin, että hauta on Helsingissä. Haudan sijainti ei kuitenkaan ilmene oikeuden pöytäkirjoista.

hovioikeus myönsi torstaina 52-vuotiaalle naiselle luvan selvittää oikeusgeneettisesti, oliko yli kolmekymmentä vuotta sitten kuollut mies hänen isänsä vai ei. Päätös kumoaa Helsingin käräjäoikeuden yli vuosi sitten tekemän päätöksen, jonka mukaan naisella ei ole oikeutta häiritä vainajan hautarauhaa isyyden selvittämiseksi.Asia isyyden vahvistamisesta on vaivannut naista jo vuodesta 1994, jolloin hän sai tietää äidiltään isänsä henkilöllisyyden. Äidin mukaan hän oli työskennellyt ja viettänyt vapaa-aikaansa miehen luona vuosina 1965–1967. Vuonna 1966 syntyneen tyttären vanhemmat eivät olleet naimisissa, ja mies kielsi isyytensä. Hän ei myöskään suostunut vuonna 1967 osallistumaan isyyden selvittämiseksi otettavaan veriryhmäkokeeseen.Oikeusprosessi isyyden selvittämiseksi sai alkunsa vuonna 2016, kun nyt jo aikuiseksi varttunut tytär nosti kanteen, jossa hän vaatii, että vuonna 1983 kuolleen miehen hauta avataan DNA-näytteen ottamista varten.totesi päätöksessään joulukuussa 2016, ettei haudatusta henkilöstä voi ottaa kyseistä näytettä. Päätöksensä käräjäoikeus perusti oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettuun lakiin. Lain mukaan jo haudatusta henkilöstä voidaan määrätä otettavaksi vain sellaisia näytteitä, jotka hänestä on otettu jo aikaisemmin. Koska mies oli kieltäytynyt eläessään isyyden selvittämisestä, hänestä ei ollut tällaista aikaisemmin otettua näytettä.Naisella oli miehen isyydestä jo jonkinlaista aiempaa näyttöä. Miehen sisaren tyttärestä, naisesta ja hänen äidistään otettujen verinäytteiden perusteella on jo todettu kyseisen miehen isyyden olevan mahdollista noin 30 prosentin varmuudella. Toisin sanoen miehen sisaren tytär on 30 prosentin varmuudella isäänsä etsivän naisen serkku.Nainen valitti käräjäoikeuden hylkäävästä päätöksestä hovioikeuteen.totesi näytteen ottamisen olevan lain perusteella mahdotonta, mutta tarkasteli ratkaisussaan myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja. Niiden perusteella hovioikeus katsoi, että henkilön oikeus tuntea biologinen syntyperänsä ja selvittää isänsä henkilöllisyys on suurempi kuin oikeus hautarauhaan. Näkemys perustui ihmisoikeustuomioistuimen aiempiin päätöksiin, joissa se oli eräissä tapauksissa katsonut valtion loukanneen ihmisoikeusvelvoitteitaan, kun se ei ollut sallinut haudan avaamista identiteetin selvittämiseksi.Haudan avaaminen jäi hovioikeuden mukaan myös ainoaksi mahdollisuudeksi selvittää miehen isyys, koska myös miehen vanhemmat ja lähiomaiset ovat kuolleet eikä heistä voi ottaa DNA-näytettä.Hovioikeuden mukaan jo 35 vuotta kuolleena olleen miehen oikeus nauttia hautarauhasta ei myöskään ajan kulumisen vuoksi muodostu tapauksessa ratkaisevaksi seikaksi. Miehen mahdollinen isyys ei enää voi vaikuttaa perimysjärjestykseen, joten näytteen ottamiselle ei senkään puolesta ollut esteitä. Haudan avaamista on vastustanut miehen kuolinpesän yleistestamentin saaja.Hovioikeuden päätöksestä voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta huhtikuun alkuun mennessä, jos korkein oikeus myöntää siihen luvan valitusosoituksessa ilmenevin perustein.Mikäli valituslupaa ei myönnetä, hauta avataan ja DNA-näyte tutkitaan. Tutkimustuloksen valmistuttua asian käsittelyä jatketaan käräjäoikeudessa.