”On päiviä, jolloin suurin osa asiakkaista ei ilmaannu paikalle” – Valtava määrä lastenvalvojien työaikaa menee hukkaan, koska ihmiset eivät vaivaudu peruuttamaan vastaanottoaikojaan

Kaupunki

”On päiviä, jolloin suurin osa asiakkaista ei ilmaannu paikalle” – Valtava määrä lastenvalvojien työaikaa mene

Varatut,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jonot

Vaikka Helsingissä

Peruuttamattomista

Toisin kuin