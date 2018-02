Poliisi tutkii kahta seksuaalista ahdistelua Espoon Leppävaarassa – tapaukset sattuivat tammikuussa peräkkäisinä viikonloppuina

Kaupunki

Poliisi tutkii kahta seksuaalista ahdistelua Espoon Leppävaarassa – tapaukset sattuivat tammikuussa peräkkäisi

Poliisi

tutkii Espoon Leppävaarassa kahtena peräkkäisenä viikonloppuna tammikuussa tapahtunutta seksuaalista ahdistelua, kertoo poliisi tiedotteessaan.Asianomistajien kertomien tuntomerkkien sekä valvontakameramateriaalin perusteella molemmista tapauksista epäillään samaa henkilöä. Ensimmäinen tapaus sattui sunnuntaina 14. tammikuuta kello 4.30 Leppävaaranraitilla ja toinen lauantaina 20. tammikuuta kello 2.20 Postipuuntiellä, poliisi kertoo.Länsi-Uudenmaan poliisi kaipaa vihjeitä rikoksista epäillyn tunnistamiseksi. Asianomistajien mukaan epäillyllä on ollut punainen takki ja valkoinen pipo, hänen pituutensa on noin 175 senttiä ja hän on ruumiinrakenteeltaan hoikka.Poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä tai mahdollisesti tapahtumat nähneitä henkilöitä olemaan yhteydessä puhelimitse numeroon 0295 413 031 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.