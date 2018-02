Tiet äärimmäisen liukkaita Helsingin seudulla, yön lumisade tekee ajokelistä erittäin vaarallisen – keskiviikkona kolarisuma tutki valtaväyliä

Kaupunki

Tiet äärimmäisen liukkaita Helsingin seudulla, yön lumisade tekee ajokelistä erittäin vaarallisen – keskiviikk

Ajokeli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskiviikon toistaiseksi

Kehä I:llä

Toinen Kehä III:n

Kehä I:llä

Ilman kuolonkolareittakaan