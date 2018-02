Kaupunki

Kauppatieteiden opiskelijat järjestivät Otaniemessä siirtomaa­juhlat – pää­sihteerin huoneessa kilpailtiin ”ma

Aalto-yliopiston

KY:n hallitus

Miten kolonialismilla ja rasistisilla vitseillä kuorrutetut juhlat istuvat tähän tavoitteeseen, KY:n pääsihteeri Esa-Pekka Mattila?

Miten toimistositseihin päädyttiin valitsemaan tällainen teema?

Onko siis virheellistä vetää johtopäätöksiä, joiden mukaan Espilässä tai laajemmin KY:n sisällä olisi hedelmällistä maaperää rasistiselle käytökselle?

Onko tällä tapauksella jotain vaikutuksia toimintaanne jatkossa?

Pitäisikö opiskelijahuumoria päivittää yleisemminkin nykypäivän arvoja vastaavaksi?

Ei ole